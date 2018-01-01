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У соцмережах стартував проект "Кримське дитинство" для підтримки дітей політв'язнів

Понеділок, 1 січня 2018, 00:52

На базі громадського проекту "Кримська солідарність" стартував проект для підтримки та розвитку дітей політв'язнів в анексованому Криму – "Кримське дитинство".

Про це повідомляється на сторінці проекту у Facebook.

"Дитинство – це найяскравіший період у житті людини. Воно не повторюється і не повертається. На жаль, дитинство дітей політв'язнів закінчилося в той день, коли в їхні будинки рано вранці увірвалися силовики. У наручниках, обличчям у підлогу – такими вони побачили своїх улюблених батьків в той ранок. Але це не заважає їм любити їх і чекати, як і раніше. Для них, для всіх нас, вони – герої", – йдеться у заяві організаторів.

Як відомо, 26 грудня 2017 року українські правозахисники провели акцію "Несвяткові подарунки Путіну" – вони відправили в Кремль великий пакет звітів про порушення прав людини в Криму.активісти відправлять в Кремль великий пакет звітів про порушення прав людини в Криму.

Раніше експерти Кримської правозахисної групи (КПГ) заявили, що з 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримполітв'язніРосія
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