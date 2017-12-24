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Українські правозахисники готують "несвяткові подарунки Путіну" з Криму

Неділя, 24 грудня 2017, 00:40
Українські правозахисники готують несвяткові подарунки Путіну з Криму

Українські правозахисні організації планують 26 грудня провести акцію "Несвяткові подарунки Путіну".

Про це повідомляється на сторінці акції в Facebook.

За словами організаторів, активісти відправлять в Кремль великий пакет звітів про порушення прав людини в Криму.

Акцію мають намір провести 26 грудня біля головної будівлі "Укрпошти" в Києві.

"У новорічну ніч кожен чекає на подарунки і привітання. Але в Криму, сім'ї політв'язнів, рідні безвісти зниклих чекають на повернення своїх батьків, синів і братів додому. Акція "Несвяткові подарунки Путіну" – це нагадування верхівці влади РФ про жахливі порушення прав людини в анексованому Криму", – йдеться у заяві активістів.

Організатори акції – Кримська правозахисна група, "КримSOS", Українська Гельсінська спілка, Amnesty International Україна, Медійна ініціатива за права людини, Центр інформації про права людини, Human Rights Watch.

Як відомо, раніше експерти Кримської правозахисної групи (КПГ) заявили, що з 2014 року, після анексії Криму Росією, не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.

Теми: Кримкримські татариправа людиниРосія
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