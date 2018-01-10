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США розробляють ядерну боєголовку для захисту від РФ "у конфлікті в Східній Європі"

Середа, 10 січня 2018, 05:25
США розробляють ядерну боєголовку для захисту від РФ у конфлікті в Східній Європі

Адміністрація Трампа планує послабити обмеження на використання ядерної зброї і розробити нову ядерну боєголовку для ракет Trident з низьким рівнем шкоди.

Про це, посилаючись на колишнього помічника Барака Обами з питань контролю над озброєннями і нерозповсюдження ядерної зброї Джона Вулфстала, пише The Guardian.

Вулфстал заявив, що новий огляд ядерної політики (nuclear posture review), підготовлений Пентагоном, передбачає модифіковану версію ракети для підводних човнів Trident D5 зі зменшеною боєголовкою для стримування Росії від використання тактичних боєголовок у конфлікті в Східній Європі.

Нова ядерна політика значно більш рішуча, ніж позиція адміністрації Обами, яка була спрямована на скорочення ролі ядерної зброї в обороні США.

Противники нової політики висловили тривогу з приводу створення більш "придатної для використання" ядерної зброї, стверджуючи, що це робить ядерну війну більш імовірною, особливо з огляду на те, що вони називають волатильністю Дональда Трампа і його готовністю розмахувати арсеналом США в діалогах з противниками нації.

Огляд також розширює обставини, за яких США могли б використовувати свій ядерний арсенал, включаючи можливість відповіді на неядерну атаку, у випадку коли вона привела б до масових жертв, або була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, або ядерного командування.

Очікується, що огляд ядерної політики, перший за вісім років, буде опублікований після щорічного звернення президента США до Європейського Союзу, яке має відбутися в кінці січня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ядерна зброяСШАРосіяЄС
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