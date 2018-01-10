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США разрабатывают ядерную боеголовку для защиты от РФ "в конфликте в Восточной Европе"

Среда, 10 января 2018, 05:25
США разрабатывают ядерную боеголовку для защиты от РФ в конфликте в Восточной Европе

Администрация Трампа планирует ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку для ракет Trident с низким уровнем урона.

Об этом, ссылаясь на бывшего помощника Барака Обамы по вопросам контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия Джона Вулфстала, пишет The Guardian.

Вулфстал заявил, что новый обзор ядерной политики (nuclear posture review), подготовленный Пентагоном, предусматривает модифицированную версию ракеты для подводных лодок Trident D5 с уменьшенной боеголовкой для сдерживания России от использования тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе.

Новая ядерная политика значительно более решительная, чем позиция администрации Обамы, которая была направлена на сокращение роли ядерного оружия в обороне США.

Противники новой политики выразили тревогу по поводу создания более "пригодного для использования" ядерного оружия, утверждая, что это делает ядерную войну более вероятной, особенно учитывая то, что они называют волатильностью Дональда Трампа и его готовностью размахивать арсеналом США в диалогах с противниками нации.

Обзор также расширяет обстоятельства, при которых США могли бы использовать свой ядерный арсенал, включая возможность ответа на неядерную атаку, если бы она привела к массовым жертвам, или была направлена на объекты критической инфраструктуры, или ядерного командования.

Ожидается, что обзор ядерной политики, первый за восемь лет, будет опубликован после ежегодного обращения президента США к Европейскому Союзу, которое должно состояться в конце января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ядерное оружиеСШАРосcияЕС
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