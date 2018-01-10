Саакашвілі сходив на допит до прокуратури

Лідер партії "Рух нових сил", екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 9 січня давав прокуратурі свідчення щодо розстрілів на Майдані у Києві на початку 2014 року.

Про це він сам повідомив у Facebook у середу.

"Вчора я провів дві години на допиті в прокуратурі, у справі розстрілів на Майдані, у зв'язку з "фактами", наведеними в передачі на італійському каналі друга Путіна Берлусконі, про те, що я наказав "грузинським снайперам" розстрілювати людей", – написав Саакашвілі. .

За його словами, "слідчі були дуже доброзичливі та професійні".

"Але я думаю, вся система працює вхолосту. Дві головних справи тієї епохи – отруєння Віктора Ющенка і розстріли Майдану досі не розслідувані, тобто у владі в Україні досі є люди, яким не вигідно розслідування цих справ", – зазначив політик.

"Найкращою відповіддю на російську пропаганду було б не заперечення наведених Москвою і її сателітами звинувачень, а притягнення до відповідальності всіх винних. А поки, вчора я втратив дві дорогоцінні години на белетристику, а сьогодні з ранку ще два допити", – заявив Саакашвілі.

"Дякую, Петре Олексійовичу, що думаєте, чим би мене зайняти, а ще щось ви давно не піднімали по тривозі о 3 годині ранку "Альфу" і не відправляли їх мене будити. Так можна і переспати, і розслабитися. Так хочеться гострих відчуттів!", – додав він.

Між тим, об 11 ранку 10 січня Міхеіла Саакашвілі чекають на допит у Службі безпеки України, повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький.