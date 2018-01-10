Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі сходив на допит до прокуратури

Середа, 10 січня 2018, 09:39
Саакашвілі сходив на допит до прокуратури

Лідер партії "Рух нових сил", екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 9 січня давав прокуратурі свідчення щодо розстрілів на Майдані у Києві на початку 2014 року.

Про це він сам повідомив у Facebook у середу.

"Вчора я провів дві години на допиті в прокуратурі, у справі розстрілів на Майдані, у зв'язку з "фактами", наведеними в передачі на італійському каналі друга Путіна Берлусконі, про те, що я наказав "грузинським снайперам" розстрілювати людей", – написав Саакашвілі. .

За його словами, "слідчі були дуже доброзичливі та професійні".

"Але я думаю, вся система працює вхолосту. Дві головних справи тієї епохи – отруєння Віктора Ющенка і розстріли Майдану досі не розслідувані, тобто у владі в Україні досі є люди, яким не вигідно розслідування цих справ", – зазначив політик.

"Найкращою відповіддю на російську пропаганду було б не заперечення наведених Москвою і її сателітами звинувачень, а притягнення до відповідальності всіх винних. А поки, вчора я втратив дві дорогоцінні години на белетристику, а сьогодні з ранку ще два допити", – заявив Саакашвілі.

"Дякую, Петре Олексійовичу, що думаєте, чим би мене зайняти, а ще щось ви давно не піднімали по тривозі о 3 годині ранку "Альфу" і не відправляли їх мене будити. Так можна і переспати, і розслабитися. Так хочеться гострих відчуттів!", – додав він.

Між тим, об 11 ранку 10 січня Міхеіла Саакашвілі чекають на допит у Службі безпеки України, повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький.

Теми: СаакашвіліМайдан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Останні новини
06:30
У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: