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Саакашвили сходил на допрос в прокуратуру

Среда, 10 января 2018, 09:39
Саакашвили сходил на допрос в прокуратуру

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михэил Саакашвили 9 января давал прокуратуре показания о расстрелах на Майдане в Киеве в начале 2014 года.

Об этом он сам сообщил в Facebook в среду.

"Вчера я провел два часа на допросе в прокуратуре, по делу расстрелов на Майдане, в связи с "фактами", приведенными в передаче на итальянском канале друга Путина Берлускони, о том, что я приказал "грузинским снайперам" расстреливать людей", – написал Саакашвили.

По его словам, "следователи были очень дружелюбными и профессиональными".

"Но я думаю, вся система работает вхолостую. Два главных дела той эпохи - отравление Виктора Ющенко и расстрелы Майдана до сих пор не расследованы, то есть во власти в Украине до сих пор есть люди, которым не выгодно расследование этих дел", – отметил политик.

"Лучшим ответом на российскую пропаганду было бы не отрицание приведенных Москвой и ее сателлитами обвинений, а привлечение к ответственности всех виновных. А пока, вчера я потерял два драгоценных часа на беллетристику, а сегодня с утра еще два допроса", – заявил Саакашвили.

" Спасибо, Петр Алексеевич, что думаете, чем бы меня занять, а еще что-то вы давно не поднимали по тревоге в 3 часа утра Альфу и не отправляли их меня будить. Так можно и переспать, и расслабиться. Так хочется острых ощущений!", – добавил он.

Между тем, в 11 утра 10 января Михэила Саакашвили ждут на допрос в Службе безопасности Украины, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Темы: СаакашвилиМайдан
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