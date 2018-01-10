У Росії закликали не сприймати С-400 в окупованому Криму як загрозу
В Росії заявили, що не слід бачити загрозу у розміщенні нових комплексів С-400 в окупованому Криму. Це зроблено для захисту країни.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК.
"Безумовно, скажімо так, прийняття російською стороною всіх необхідних заходів щодо забезпечення своєї безпеки не повинно сприйматися як загроза комусь, а повинно сприйматися саме як забезпечення власної безпеки", - зазначив Пєсков.
За його словами, "у російської сторони є повне суверенне право".
"Завдання другого дивізіону комплексу С-400 - вчасно виявити і при необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, які становлять загрози для Криму", - розповіло джерело РБК.
Як відомо, російські ЗМІ повідомляли, що РФ розгорне в окупованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".
Повідомляється, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400, дислокований в Севастополі, в першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом.