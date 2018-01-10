Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії закликали не сприймати С-400 в окупованому Криму як загрозу

Середа, 10 січня 2018, 11:24

В Росії заявили, що не слід бачити загрозу у розміщенні нових комплексів С-400 в окупованому Криму. Це зроблено для захисту країни.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК.

"Безумовно, скажімо так, прийняття російською стороною всіх необхідних заходів щодо забезпечення своєї безпеки не повинно сприйматися як загроза комусь, а повинно сприйматися саме як забезпечення власної безпеки", - зазначив Пєсков.

За його словами, "у російської сторони є повне суверенне право".

"Завдання другого дивізіону комплексу С-400 - вчасно виявити і при необхідності знищити повітряні об'єкти з боку України, які становлять загрози для Криму", - розповіло джерело РБК.

Як відомо, російські ЗМІ повідомляли, що РФ розгорне в окупованому Криму системи С-400 для "захисту від повітряних загроз з боку України".

Повідомляється, що другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400, дислокований в Севастополі, в першу чергу буде контролювати повітряний простір над Чонгаром і Армянськом.

Теми: РосіяКримзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Викраденого на Київщині журналіста Хилюка тримають у Росії, можливо – в одній колонії з Навальним
Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США
За допомогу Росії США запровадили санкції проти компаній із Киргизстану
Останні новини
06:30
У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: