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Київ і ОРДЛО обміняються новими списками для обміну 18 січня

Середа, 10 січня 2018, 14:22
Київ і ОРДЛО обміняються новими списками для обміну 18 січня

18 січня українська сторона і представники бойовиків Донбасу планують обмінятися інформацією про тих, хто залишився у неволі, і списками на обмін.

Про це розповіла уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в інтерв'ю 112.ua.

Вона зазначила, що попередній список "обговорювався досить довго, обговорення тривало майже півтора року". В результаті 27 грудня 73 українців повернулися додому з полону бойовиків, а одна зі звільнених жінок висловила бажання залишитися в Донецьку.

Лутковська схильна називати це не обміном, а "одномоментним узгодженим звільненням людей, які утримувалися в місцях позбавлення волі відповідно до українського законодавства, і які незаконно утримувалися під вартою на території, яка сьогодні непідконтрольна українському уряду".

На запитання, скільки тепер людей значиться у списках бойовиків, звільнення яких вони вимагають від української сторони, омбудсмен відповіла:

"Зараз проводиться дуже важлива і дуже потрібна робота, коли ми знову актуалізуємо списки – кожен у себе. Ми повинні зустрітися 18 січня і обмінятися актуальною інформацією і актуальними списками".

"Після цього почнуться переговори щодо наступного етапу. Я дуже сподіваюся, що він буде набагато швидше, тому що дуже багато процедур ми вже проговорили і пропрацювали в рамках першого етапу", – додала Лутковська.

Вона зазначила: "Вже немає питань, як підтверджувати ті чи інші юридичні факти, які відбулися на непідконтрольній території, а також підконтрольній Україні території. Я сподіваюся, що в цьому сенсі піде швидше, але поки інформації щодо того, кого будуть просити, у мене немає".

"А інформація, за кого буде боротися України, у мене, звісно, є. Україна спочатку розшукувала понад 94 особи. На жаль, були звільнені в рамках останньої процедури 74 людини. Відповідно ще щонайменше 20 осіб перебувають на непідконтрольною території. І список тих, за кого ми будемо боротися, напевно навіть буде більшим", – сказала Лутковська.

Вона зазначила, що ця цифра підтверджена з боку бойовиків: "Так, підтверджена тією стороною, і ми будемо боротися за те, щоб максимально швидко провести наступний етап".

Лутковська дала зрозуміти, що екс-працівників "Беркута" чи фігурантів одеської "справи 2 травня" бойовикам не видадуть:

"Відповідний пункт мінських угод стосувався тих, хто був пов'язаний із конфліктом на Донбасі. Оскільки ні події 2 травня, ні події в Києві під час Майдану не були пов'язані з конфліктом на Донбасі, відповідно позиція переговірників була, що ці люди не можуть бути в списках на відповідну процедуру звільнення".

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненізаручникиДонбас
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