Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Протестувальники розблокували дорогу біля кордону з Польщею

Середа, 10 січня 2018, 14:24

Протестувальники, які виступають проти змін у митних правилах, припинили блокувати дороги біля пункту пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталія Непряхіна.

"Наразі на "Шегинях" мітинг завершений. На "Рава-Руській" обіцяють розблокувати дорогу протягом півгодини-години. Що стосується волинської митниці і ПП "Ягодин", мітингувальники теж перекрили дорогу і пропускають по 4 машини на годину на в’їзд. В’їзду наразі чекає близько 20 фур, вони пройшли митне оформлення, зараз хтось обідає, хтось заправляється. Близько 40 вантажівок через перекриття дороги не можуть під’їхати до ПП. Пасажирські автобуси та легкові автомобілі пропускаються мітингувальниками без проблем", – розповіла вона.

За інформацією речниці, на "Шегинях" наразі стоять 30 автомобілів, на "Рава-Руській" - 90. Кожні 15 хвилин мітингувальники відкривають дорогу та пропускають певну кількість авто.

Непряхіна наголосила, що йдеться про блокування доріг до пунктів пропуску, а не самих КПП.

Вона додала, що мітингувальники погрожують продовжити акції протесту, якщо парламент не відреагує на їхні вимоги. Вони обіцяють перекрити дороги "більш масштабно і більш тривало".

Як відомо, вранці 10 січня у Львівській та Волинській областях люди перекрили дороги біля пунктів пропуску "Шегині" – "Медика", "Рава-Руська" – "Гребінне" і "Ягодин" – "Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Верховна Рада змінила правила безмитного ввезення товарів у ручному чи супроводжуваному багажі обмеживши сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше за один раз впродовж 72 годин.

Нові правила набули чинності 1 січня 2018 року.

Тепер безподаткових пересилань товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях може бути максимум три протягом одного календарного місяця сумарною фактурною вартістю до 150 євро, при цьому, починаючи з четвертої посилки, вони вже будуть обкладатися податком, митом і акцизом.

9 січня Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області попередило про можливе блокування активістами з 10 січня автодоріг, що ведуть до пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїмитний кодексавтоПольщакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
06:30
У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: