Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На кордоні з Польщею заблокували три дороги через податкові зміни

Середа, 10 січня 2018, 11:01

У Львівській та Волинській областях люди перекрили дороги біля пунктів пропуску "Шегині" – "Медика", "Рава-Руська" – "Гребінне" і "Ягодин" – "Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Вони невдоволені внесенням змін до Податкового кодексу щодо встановлення нових митних правил на ввезення товарів в Україну, які вступили в дію з 1 січня, повідомляє ZN.ua.

За даними патрульної поліції Львівської та Волинської областей кілька десятків учасників акції ходять пішохідними переходами неподалік від пунктів пропуску.

 
поліція

Зокрема, поблизу села Старовойтове Любомльського району Волинської області о 9:10 близько 70 осіб шляхом безперервного руху пішохідним переходом частково обмежили рух транспорту на міжнародній трасі Київ – Ковель – Ягодин.

 

"На автодорозі неподалік від міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин" почалася акція протесту. Її мета – вираження невдоволення внесенням змін до Податкового кодексу України щодо встановлення нових митних правил на ввезення товарів в Україну", – йдеться в повідомленні поліції.

 

У ГУ НП Львівської області, у свою чергу, повідомили, що в результаті переговорів з протестувальниками біля пункту пропуску "Шегині" досягнуто домовленості про те, що вони пропускатимуть кожні 30 хвилин по 10 автомобілів, щоб уникнути конфлікту між протестувальниками і людьми, які хочуть перетнути кордон.

 

Як відомо, Верховна Рада змінила правила безмитного ввезення товарів у ручному чи супроводжуваному багажі обмеживши сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше за один раз впродовж 72 годин.

Нові правила набули чинності 1 січня 2018 року.

Обмеження на безподаткові пересилання товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях набудуть чинності 1 січня 2019 року. Тоді їх може бути максимум три протягом одного календарного місяця сумарною фактурною вартістю до 150 євро, при цьому, починаючи з четвертої посилки, вони вже будуть обкладатися податком, митом і акцизом.

9 січня Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області попередило про можливе блокування активістами з 10 січня автодоріг, що ведуть до пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїкордонПольщазаконодавствоподатки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
06:30
У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: