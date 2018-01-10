На кордоні з Польщею заблокували три дороги через податкові зміни

У Львівській та Волинській областях люди перекрили дороги біля пунктів пропуску "Шегині" – "Медика", "Рава-Руська" – "Гребінне" і "Ягодин" – "Дорогуськ" на кордоні з Польщею.



Вони невдоволені внесенням змін до Податкового кодексу щодо встановлення нових митних правил на ввезення товарів в Україну, які вступили в дію з 1 січня, повідомляє ZN.ua.



За даними патрульної поліції Львівської та Волинської областей кілька десятків учасників акції ходять пішохідними переходами неподалік від пунктів пропуску.

Зокрема, поблизу села Старовойтове Любомльського району Волинської області о 9:10 близько 70 осіб шляхом безперервного руху пішохідним переходом частково обмежили рух транспорту на міжнародній трасі Київ – Ковель – Ягодин.

"На автодорозі неподалік від міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин" почалася акція протесту. Її мета – вираження невдоволення внесенням змін до Податкового кодексу України щодо встановлення нових митних правил на ввезення товарів в Україну", – йдеться в повідомленні поліції.

У ГУ НП Львівської області, у свою чергу, повідомили, що в результаті переговорів з протестувальниками біля пункту пропуску "Шегині" досягнуто домовленості про те, що вони пропускатимуть кожні 30 хвилин по 10 автомобілів, щоб уникнути конфлікту між протестувальниками і людьми, які хочуть перетнути кордон.

Як відомо, Верховна Рада змінила правила безмитного ввезення товарів у ручному чи супроводжуваному багажі обмеживши сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг для тих, хто був відсутній в Україні більше доби і в'їжджає в країну не частіше за один раз впродовж 72 годин.



Нові правила набули чинності 1 січня 2018 року.



Обмеження на безподаткові пересилання товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях набудуть чинності 1 січня 2019 року. Тоді їх може бути максимум три протягом одного календарного місяця сумарною фактурною вартістю до 150 євро, при цьому, починаючи з четвертої посилки, вони вже будуть обкладатися податком, митом і акцизом.



9 січня Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області попередило про можливе блокування активістами з 10 січня автодоріг, що ведуть до пунктів пропуску на кордоні з Польщею.