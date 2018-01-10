Під Новояворівськом військові потрапили у ДТП, є загиблий

Під Новояворівськом військовослужбовці військової частини повітряного командування "Захід" потрапили у ДТП, є загиблий.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Внаслідок ДТП один пасажир загинув на місці події, водія з важкими травмами доставлено до реанімаційного відділення Новояворівської районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася о 5.20 на автосмузі Новояворівськ – Івано-Франкове.

На місці події працюють органи військової служби правопорядку та підрозділи національної поліції. Наразі триває слідство і з’ясовуються причини ДТП.