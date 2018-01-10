В Києві назвали адреси, де можна здати новорічну ялинку
У Києві 12 січня відкриють 10 пунктів збору новорічних ялинок.
Про це йдеться у повідомленні "Київзеленбуд" у Facebook.
Повідомляється, що зібрані ялинки перероблять на тріску і використають для мульчування лунок кущів та дерев.
"Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від населення понад 5 тисяч ялинок на утилізацію. Зауважимо, що гілки з демонтованої головної ялинки України, розташованої на Софійській площі в Києві, також будуть передані КО "Київзеленбуд" для виробництва палива або тирси, які ідеально підходять для мульчування кущів та дерев", - сказано у повідомленні.
Пункти збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого за адресами:
-вулиця Тростянецька, 58А
-проспект Визволителів, 6
-вулиця Електротехнічна, 26
- проспект Степана Бандери, 26А
-вулиця Дмитрівська, 16А
-Залізничне шосе, 61
-провулок Герцена, 6
-проспект Голосіївський, 87 Г
-вулиця Новопольова, 95
-вулиця Бетховена, 8