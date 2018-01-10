В Киеве назвали адреса сбора новогодних елок
В Киеве откроют 10 пунктов сбора новогодних елок.
Об этом говориться в сообщении "Киевзеленстрой" в Facebook.
Их откроют в 12 января откроют 10 пунктов сбора новогодних елок.
Сообщается, что собранные елки переработают на щепки и используют для мульчирования лунок деревьев и кустарников.
"В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 5000 елок на утилизацию. Заметим, что ветви с демонтированной главной елки Украины, расположенной на Софийской площади в Киеве, также будут переданы КО "Киевзеленстрой" для производства топлива или опилок, которые идеально подходят для мульчирования кустов и деревьев", - говорится в сообщении.
Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля по адресам:
-улица Тростянецкая, 58А
-проспект Освободителей, 6
-улица Электротехническая, 26
проспект Степана Бандеры, 26А
-улицы Дмитриевская, 16А
-Железнодорожнее шоссе, 61
-проулок Герцена, 6
-проспект Голосеевский, 87 Г
-улица Новополевая, 95
-улица Бетховена, 8