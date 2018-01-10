Новий глава МЗС Польщі сподівається на швидке розв'язання історичних проблем з Києвом

Новий глава МЗС Польщі Яцек Чапутович висловив сподівання на якнайшвидше врегулювання проблемних історичних питань у відносинах з Україною.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Польщі.

Як зазначається, свої перші телефонні розмови на посаді Яцек Чапутович провів з главами МЗС Угорщини (на прохання угорської сторони) і України.

"Міністр Чапутович підтвердив відданість Польщі суверенітету і територіальній цілісності України і підкреслив, що Польща і надалі підтримуватиме європейські прагнення України" - йдеться у повідомленні.

"Під час розмови він також висловив сподівання на якнайскоріше розв'язанння проблематичних історичних питань у відносинах Польщі і України" - додали в МЗС Польщі.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що домовився про зустріч з новопризначеним міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем.

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович до свого призначення підтримував територіальну цілісність України і санкційний режим проти РФ.

Читайте також на сайті "Європейської Правди" статтю: "Перезавантаження Польщі: що дасть Україні зміна ключових польських міністрів".

Європейська правда