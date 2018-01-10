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Новый глава МИД Польши надеется на скорое разрешение исторических проблем с Киевом

Среда, 10 января 2018, 22:02

Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Польши.

Как отмечается, свои первые телефонные разговоры на должности Яцек Чапутович провел с главами МИД Венгрии (по просьбе венгерской стороны) и Украины.

"Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины", - говорится в сообщении.

"Во время разговора он также выразил надежду на скорейшее разрешение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины "- добавили в МИД Польши.

Как сообщалось, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что договорился о встрече с новым министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Напомним, новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович до своего назначения поддерживал территориальную целостность Украины и санкционный режим против РФ.

Читайте также на сайте "Европейской Правды" статью: "Перезагрузка Польши: что даст Украине смена ключевых польских министров".

Темы: Польша
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