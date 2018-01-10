У Вінниці затримали адвоката із "валютним" хабарем - прокуратура

Прокуратура Вінницької області разом з СБУ затримала адвоката під час отримання 15 тис доларів хабара.

Про це у середу повідомляє прес-служба відомства.

"10.01.2018 викрито та в порядку ст. 208 КПК України затримано на місці події адвоката, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 15 тис доларів США, за сприяння у непритягненні особи до кримінальної відповідальності", - сказано у повідомленні.

фото: прокуратура

фото: прокуратура

Правоохоронці заявляють, що наразі проводиться низка оглядів та обшуків, допитуються заявник та свідки.

"Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання останньому запобіжного заходу", - повідомляє прокуратура.