В Виннице задержали адвоката с "валютной" взяткой - прокуратура
Среда, 10 января 2018, 22:10
Прокуратура Винницкой области вместе с СБУ задержала адвоката при получении 15 тысяч долларов взятки.
Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.
"10.01.2018 разоблачен и в порядке ст. 208 УПК Украины задержан на месте происшествия адвокат, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 15 тыс долларов США, при содействии непривлечению лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Правоохранители заявляют, что сейчас проводится ряд осмотров и обысков, допрашиваются заявитель и свидетели.
"Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрании последнему меры пресечения", - сообщает прокуратура.