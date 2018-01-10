В Виннице задержали адвоката с "валютной" взяткой - прокуратура

Прокуратура Винницкой области вместе с СБУ задержала адвоката при получении 15 тысяч долларов взятки.



Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.



"10.01.2018 разоблачен и в порядке ст. 208 УПК Украины задержан на месте происшествия адвокат, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 15 тыс долларов США, при содействии непривлечению лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.



фото: прокуратура

фото: прокуратура

Правоохранители заявляют, что сейчас проводится ряд осмотров и обысков, допрашиваются заявитель и свидетели.



"Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрании последнему меры пресечения", - сообщает прокуратура.