У зоні АТО військові збили ворожий безпілотник

Протягом новорічно-різвяного перемир’я українські підрозділи ППО збили вже другий ворожий безпілотник у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це інформує прес-центр штабу АТО в четвер.

"10 січня близько 21.23 засобами РЕБ було виявлено безпілотний літальний апарат противника, ймовірно типу "Орлан 10". Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації по маршруту Горлівка – Артемове – Курдюмівка – Очеретине", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, близько 23:40 ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

У штабі АТО відзначають, що протягом цієї ночі, на донецькому та приморському напрямку українськими підрозділами радіотехнічних військ було зафіксовано розвідувальні польоти ще двох ворожих БПЛА.

"Ці факти є черговим доказом грубих порушень російсько-окупаційними військами новорічно-різвяного перемир’я та Мінських домовленостей", – наголошують сили АТО.

Як повідомлялося, 28 грудня 2017 року, було виявлено та знищено російський безпілотник типу "Орлан 10", що здійснював збір розвідувальної інформації за маршрутом Зайцеве – Кодима – Семигір’я.