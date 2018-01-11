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В зоне АТО военные сбили вражеский беспилотник

Четверг, 11 января 2018, 09:21

В течение новогодне-рождественского перемирия украинские подразделения ПВО сбили уже второй вражеский беспилотник в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в четверг.

"10 января около 21.23 был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан 10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка - Артемово - Курдюмовка - Очеретино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 23:40 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В штабе АТО отмечают, что в течение этой ночи, на донецком и приморском направлении украинские подразделения радиотехнических войск зафиксировали разведывательные полеты еще двух враждебных БПЛА.

"Эти факты являются очередным доказательством грубых нарушений российско-оккупационными войсками новогодне-рождественского перемирия и Минских договоренностей", - отмечают силы АТО.

Как сообщалось, 28 декабря 2017 года, был обнаружен и уничтожен российский беспилотник типа "Орлан 10", осуществлявший сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье.

Темы: АТО
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