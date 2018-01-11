Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко доручив вирішити проблему "найдивнішого кордону в Європі"

Четвер, 11 січня 2018, 10:00

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив завдання протягом 2018 року врегулювати розбіжності з російською стороною в прикордонній сфері.

Про це він заявив 11 січня на нараді щодо лібералізації візового режиму, передає білоруська державна інформагенція БЕЛТА.

"З лютого 2016 року білорусько-російський кордон набув негласного статусу, як його часто називають в інтернеті і всюди,"найдивнішого кордону в Європі". З цього часу російська сторона без офіційного повідомлення почала здійснювати повноцінний паспортний контроль по відношенню до всіх осіб, які прямують на автомобільному транспорті, а потім - на авіа- і залізничному", - підкреслив Лукашенко.

Президент зазначив, що уряду, Міністерству закордонних справ та іншим зацікавленим відомствам необхідно вирішувати це питання, "не спихаючи на главу держави".

"Це не нормально, коли між двома братніми державами і народами знову відновлюється кордон, який ми з таким трудом знімали більше 20 років тому. Не знаю, кому це треба", – заявив Лукашенко.

За його словами, російська сторона виходить нібито з міркувань безпеки.

"Але про яку безпеку може бути мова, якщо у нас спільні списки іноземців, яким заборонено в'їзд на територію Союзної держави. Ніхто не може в'їхати, хто є в цих списках. Хто не перебуває, має право в'їхати, поки не потрапить до цих списків. Тому всякі відмовки і посилання на те, що у нас нібито не те тут коїться, робиться, і тому вводиться кордон, нікчемні", – заявив президент.

Теми: БілорусьЛукашенкоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Білорусь
Десята колона вагнерівців приїхала у Білорусь - Гаюн
Супутникові знімки показують, як росте табір вагнерівців у Білорусі
Супутникові знімки свідчать про збільшення техніки на військовій базі в Білорусі
Останні новини
06:30
У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: