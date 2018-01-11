Лукашенко доручив вирішити проблему "найдивнішого кордону в Європі"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив завдання протягом 2018 року врегулювати розбіжності з російською стороною в прикордонній сфері.



Про це він заявив 11 січня на нараді щодо лібералізації візового режиму, передає білоруська державна інформагенція БЕЛТА.



"З лютого 2016 року білорусько-російський кордон набув негласного статусу, як його часто називають в інтернеті і всюди,"найдивнішого кордону в Європі". З цього часу російська сторона без офіційного повідомлення почала здійснювати повноцінний паспортний контроль по відношенню до всіх осіб, які прямують на автомобільному транспорті, а потім - на авіа- і залізничному", - підкреслив Лукашенко.



Президент зазначив, що уряду, Міністерству закордонних справ та іншим зацікавленим відомствам необхідно вирішувати це питання, "не спихаючи на главу держави".



"Це не нормально, коли між двома братніми державами і народами знову відновлюється кордон, який ми з таким трудом знімали більше 20 років тому. Не знаю, кому це треба", – заявив Лукашенко.



За його словами, російська сторона виходить нібито з міркувань безпеки.



"Але про яку безпеку може бути мова, якщо у нас спільні списки іноземців, яким заборонено в'їзд на територію Союзної держави. Ніхто не може в'їхати, хто є в цих списках. Хто не перебуває, має право в'їхати, поки не потрапить до цих списків. Тому всякі відмовки і посилання на те, що у нас нібито не те тут коїться, робиться, і тому вводиться кордон, нікчемні", – заявив президент.