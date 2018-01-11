Лукашенко поручил решить проблему "самой странной границы в Европе"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу в течение 2018 года урегулировать разногласия с российской стороной в пограничной сфере.

Об этом он заявил 11 января на совещании по либерализации визового режима, передает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем - на авиа- и железнодорожном", – подчеркнул Лукашенко.

Президент обратил внимание, что правительству, Министерству иностранных дел и другим заинтересованным ведомствам необходимо решать этот вопрос, не спихивая на главу государства.

"Это не нормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо", – заявил Лукашенко.

По его словам, российская сторона исходит якобы из соображений безопасности.

"Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Кто не находится, имеет право въехать, пока не попадет в эти списки. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница, не состоятельны", – заявил президент.