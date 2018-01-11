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ГПУ заявляє про завершення розслідування справи Ставицького

Четвер, 11 січня 2018, 10:50

Генеральна прокуратура завершила розслідування справи проти колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Про це свідчить повідомлення, оприлюднене на сайті ГПУ.

"Генеральною прокуратурою України закінчено досудове розслідування, у якому Ставицький Едуард Анатолійович є підозрюваним за ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, ч.1 ст.366 (службове підроблення), та ч.3 ст.358 (використання підробленого документа) (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року) КК України", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці викликають Ставицького для ознайомлення з матеріалами справи на 11.30 18 січня.

Його захисник Рафальська І.В. отримає доступ з 18 лютого 2018 року.

Як відомо, 24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук.

ЗМІ повідомляли, що Ставицький був у Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг.

У травні 2017 року ГПУ зазначала, що офіційний Київ звернувся до ізраїльської сторони щодо передачі Україні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості.

Теми: СтавицькийГенпрокуратура
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