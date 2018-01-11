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РФ заподозрила Украину в причастности к обстрелам своих баз в Сирии

Четверг, 11 января 2018, 16:03
РФ заподозрила Украину в причастности к обстрелам своих баз в Сирии

Российские военные заявили, что взрывчатка из бомб дронов, которые атаковали две российские базы в Сирии производится, в частности, в Украине.

Об этом заявил начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба Александр Новиков, передает российское агентство "РИА Новости".

"Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов", - сказал он.

Как известно, ранее российская авиабаза Хмеймим (сирийская провинция Латакия) подверглась минометному обстрелу, вследствие чего были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72.

Темы: РосcияСирияармияоружие
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