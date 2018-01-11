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Нацрада хоче забрати у політиків програми на телебаченні

Четвер, 11 січня 2018, 17:20

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення хоче обмежити ведення програм і передач політиками.

Про це йдеться у заяві Нацради, опублікованій у четвер.

"Надзвичайно важливою зміною в інформаційному просторі держави, на думку Національної ради, має стати законодавче обмеження на ведення програм і передач політичними діячами", - йдеться у заяві.

"Це явище сьогодні набуло великого розмаху – воно нівелює журналістику, відкидає ЗМІ України далеко за межі журналістських стандартів, якими керується медійна професія, й робить ефір місцем зведення політичних рахунків та пропагандистської боротьби. Крім іншого, це також суперечить нормам про поширення засобами масової інформації передвиборної агітації та політичної реклами", - вважають у Нацраді.

Відомство пропонує парламенту врегулювати ці питання в якнайшвидший термін.

Як відомо, Нацрада також запропонувала ввести штрафи та кримінальну відповідальність за гастролі артистів в Росії.

Українська правда
Теми: ЗМІтелебачення
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