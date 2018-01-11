Путін розповів, що б його влаштувало на Донбасі

Президент РФ заявляє, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту, і він знову просуває ідею закону про особливий статус Донбасу.

Про це він заявив на зустрічі з керівниками російських друкованих ЗМІ та інформаційних агентств, передає РИА Новости.

"Що стосується перспектив врегулювання на Донбасі, то це набуває такий характер замороженого конфлікту, ніхто в цьому не зацікавлений, в тому числі і Росія. Ми б хотіли, щоб ситуація була вирішена, щоб вона вирішилася. Але вирішилася так, щоб не викликала стурбованості ні у кого, хто проживає на цій території ", - сказав Путін.

"Я зараз не хочу нічого вирішувати наперед, я багато разів про це говорив, і хочу ще раз повторити: Росію цілком би влаштувало, якби були повністю реалізовані мінські угоди, мінські угоди в повному обсязі, не вибірково, як комусь подобається, а в повному обсязі, так щоб це влаштувало тих, хто проживає на Донбасі", - додав президент РФ.

Він пояснив, що мова йде, в тому числі, і про закон про особливий статус Донбасу.

Як відомо, у 2014 році Росія відправила в окупований Крим російських військових у формі без пізнавальних знаків, а вже після незаконної анексії півострова використала військових, а також козаків в окупації частини Донецької і Луганської області. У серпні 2014 року під час подій в Іловайську були затримані 10 російських десантників, про яких в РФ заявили, що вони просто заблукали.

На окупованих територіях використовують російські рублі, самі псевдо"республіки" курує помічник президента РФ Владислав Сурков.

Росія ніколи не визнавала, що на Донбасі воюють російські військові. Використання військових РФ а в Криму Путін визнав через декілька років після анексії.