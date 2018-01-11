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Путин рассказал, что бы его устроило на Донбассе

Четверг, 11 января 2018, 17:59
Путин рассказал, что бы его устроило на Донбассе

Президент РФ заявляет, что ситуация на оккупированной части Донбасса приобретает признаки замороженного конфликта, и снова продвигает идею закона об особом статусе Донбасса.

Об этом он заявил на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, передает РИА Новости.

"Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории", — сказал Путин.

"Я сейчас не хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, и хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе", — добавил президент РФ.

Он пояснил, что речь идет, в том числе, и о законе об особом статусе Донбасса.

Темы: ДонбассПутинРосcия
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