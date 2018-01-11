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Для розгляду справи Штепи не лишилося суддів

Четвер, 11 січня 2018, 18:14

У Ленінському районному суді Харкова не залишилося колегії, яка могла б розглядати провадження щодо екс-мера Слов'янськ Нелі Штепи.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна".

Така ситуація склалася після заявлених і задоволених самовідводів двох колегій суддів.

"У Ленінському районному суді більше немає трійки суддів, яка могла розглядати це провадження. Завтра (в п'ятницю – ред.) виробництва направлять до апеляційного суду для визначення нового суду, де буде слухатися ця справа", - повідомили в прес-службі.

Як відомо, раніше в четвер дві колегії суддів Ленінського райсуду Харкова заявили про самовідвід, посилаючись на кримінальне провадження, що розслідується прокуратурою Харківської області за ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 КК України за фактом отримання суддями цього суду неправомірної вигоди за винесення завідомо неправосудного судового рішення під час розгляду судового провадження у справі щодо Штепи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слов'янськсудмісцева влада
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