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У Холодницького сподіваються побачити суддю Чауса в березні

Четвер, 11 січня 2018, 18:23

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розраховує, що колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса екстрадують в Україну у березні.

Про це повідомив журналістам заступник керівника САП Володимир Кривенко, передає Укрінформ.

"Ми розраховуємо, що у січні-лютому він пройде процедуру екстрадиції і у березні буде переданий Україні", - сказав він.

За словами Кривенка, відповідну інформацію САП отримала від колег із Молдови.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів. Гроші він ховав у слоїку.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та його арешт.

Однак, скориставшись суддівським імунітетом, Чаус залишив територію України.

З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада  - у міжнародний розшук.

Чаус добровільно прийшов до правоохоронних органів Молдови і заявив про те, що він незаконно перетнув українсько-молдавський кордон.

Кишинівський суд 2 березня 2017 року виніс ухвалу про арешт Чауса строком на 15 діб. Пізніше до нього був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тоді ж детективи Національного антикорупційного бюро України передали в Генпрокуратуру документи для екстрадиції Чауса з Молдови.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва за прогули.

"Українська правда" у Threads

Теми: судНАБУАнтикорупційна прокуратура
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