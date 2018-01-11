У Холодницкого надеются увидеть судью Чауса в марте

Специализированная антикоррупционная прокуратура рассчитывает, что бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса экстрадируют в Украину в марте.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передает Укринформ.

"Мы рассчитываем, что в январе-феврале он пройдет процедуру экстрадиции и в марте будет передан Украине", - сказал он.

По словам Кривенко, соответствующую информацию САП получила от коллег из Молдовы.

Как сообщалось, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса на получении взятки в размере 150 000 долларов. Деньги он прятал в банки.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и его арест.

Однако, воспользовавшись судейским иммунитетом, Чаус покинул территорию Украины.

С 16 августа судью Чаус объявлен в национальный, а с 11 ноября - в международный розыск.

Чаус добровольно пришел в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек украинско-молдавскую границу.

Кишиневский суд 2 марта 2017 вынес решение об аресте Чауса сроком на 15 суток. Позже к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Тогда же детективы Национального антикоррупционного бюро Украины передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.

28 ноября 2017 Высший совет правосудия освободила Николая Чауса с должности судьи Днепровского районного суда Киева за прогулы.