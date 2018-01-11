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Гриневич розповіла, коли підвищать зарплату вчителям

Четвер, 11 січня 2018, 20:18

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що в 2019 році заробітні плати педагогічним працівникам планують підвищити ще на 25%.

Про це вона сказала в інтерв'ю  5 каналу.

"У наступному році ми знову плануємо підвищити на 25% вчителям зарплату", - сказала міністр.

Вона нагадала, що зарплати педагогічних працівників у 2017 році були підвищені на 50%, а з 2018 року - ще на 25%.

Вона також наголосила, що викладання української мови в школах нацменшин дуже занедбане, а вчителі української мови в цих школах будуть отримувати найбільшу надбавку до зарплати.

"Українська мова в цих школах (школи з мовами нацменшин – ред.) дуже занедбана. Мені дуже прикро про це говорити, але дуже часто буває так, що це якийсь меншовартісний вчитель, у нього немає обладнання в кабінеті. І тому ми вирішили зробити також частиною цієї програми роздаткові матеріали, наочне обладнання для вчителів української мови в цих школах", - сказала вона.

Гриневич наголосила: "Крім того, ми передбачаємо максимальну надбавку за престижність праці саме для вчителів української мови в школах з мовами для національних меншин і для цих вчителів, які будуть впроваджувати стандарт початкової освіти в перших класах з наступного навчального року".

Українська правда, Інтерфакс

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