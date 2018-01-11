Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриневич рассказала, когда повысят зарплату учителям

Четверг, 11 января 2018, 20:18

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что в 2019 году заработные платы педагогическим работникам планируют повысить еще на 25%.

Об этом она сказала в интервью 5 каналу.

"В следующем году мы снова планируем повысить на 25% учителям зарплату", - сказала министр.

Она напомнила, что зарплаты педагогов в 2017 году были повышены на 50%, а с 2018 года - еще на 25%.

Она также подчеркнула, что преподавание украинского языка в школах нацменьшинств очень запущено, а учителя украинского языка в этих школах будут получать наибольшую прибавку к зарплате.

"Украинский язык в этих школах (школы с языками нацменьшинств - ред.) очень запущен. Мне очень жаль об этом говорить, но очень часто бывает так, что это какой-то второсортный учитель, у него нет оборудования в кабинете. И поэтому мы решили сделать также частью этой программы раздаточные материалы, наглядное оборудование для учителей украинского языка в этих школах ", - сказала она.

Гриневич отметила: "Кроме того, мы предполагаем максимальную надбавку за престижность труда именно для учителей украинского языка в школах с языками для национальных меньшинств и для этих учителей, которые будут внедрять стандарт начального образования в первых классах со следующего учебного года".

Украинская правда, Интерфакс

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: