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Чубаров назвав заяву Путіна "принизливою подачкою"

Четвер, 11 січня 2018, 21:21

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення українських кораблів з Криму "принизливою подачкою" і закликає на неї не реагувати.

Проце він написав у своїх двох постах на сторінці Facebook.

"Бандит, вже відчуваючий своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну ... А завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації Криму і розв'язаної на сході України війни", - вважає Чубаровю

"Тим, хто вже клюнув на принизливу подачку Путіна: якщо у вас немає честі і національної гордості, то хоча б не виносьте їх на вселенську ганьбу. Не треба тішити ворога і розчаровувати друзів. Та просто не ганьбіть Україну!" – написав Чубаров.

"Просто знайте, вистоїмо і повернемо все – Крим, Донбас, звільнимо співгромадян!" – додав він.

Раніше Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

Командувач військово-морськими силами Ігор Воронченко у відповідь зазначив, що практично вся техніка, яка лишалась на території окупованого Криму, була відремонтована.

Все про анексію Криму читайте в матеріалі УП: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України.

"Українська правда" у Threads

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