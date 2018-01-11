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СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень тиші на Донеччині

Четвер, 11 січня 2018, 23:38

СММ ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню - близько 410 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 10 січня.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, близько 410 вибухів супроти приблизно 235 відповідно", - зазначається у повідомленні.

Крім того, камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала декілька снарядів та вибухів.

"Так, на додачу до порушень режиму припинення вогню, з вечора 9 січня до ранку 10 січня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції (15 км на північ від Донецька) зафіксувала у хронологічній послідовності 2 трасуючі снаряди зі сходу на захід, 1 вибух невизначеного походження, 9 снарядів зі сходу на захід, 4 вибухи невизначеного походження, 30 трасуючих снарядів зі сходу на захід, 1 снаряд з південного сходу на північний захід, 1 освітлювальну ракету з півночі на південь, а затим сукупно 48 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Члени команди СММ чули вибухи, перебуваючи на північній околиці непідконтрольного урядові м. Дебальцеве та в підконтрольній ОРДО Горлівці.

Водночас у Луганській області місія зафіксувала зменшення кількості порушень режиму тиші.

"У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 4 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів)", - написали у звіті.

Члени патруля місії чули по два вибухи у підконтрольних ОРЛО селищах Голубівське та у Миколаївці.

Теми: ДонбасвійнаОБСЄАТО
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