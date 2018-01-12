Суд у справі Коханівського перенесли на 25 січня

Святошинський районний суд переніс засідання у справі лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, якого затримали через стрілянину з незареєстрованої травматичної зброї.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Суддя Іван Бандура ухвалив це рішення, оскільки обвинувачений та його захисник подали клопотання про перенесення через неявку до суду потерпілого Руслана Качмали", - йдеться у повідомленні.

Водночас прокурор Яніна Паламарчук не підтримала клопотання про перенесення. Вона заявила, що можна проводити засідання, бо неявка потерпілого не перешкоджає розгляду справи.

Однак Коханівський сказав, що не визнає своєї провини та виступив проти продовження засідання без Качмали.

Адвокат Коханівського сказала, що потерпілий співробітник правоохоронної системи і це б призвело до порушення під час досудового розслідування.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

25 жовтня Святошинський районний суд Києва обрав для командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про стрілянину в столиці.

20 грудня 2017 року закінчився термін запобіжного заходу Коханівського.