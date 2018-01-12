Російські хакери можуть готувати атаки перед Олімпіадою-2018 – експерти

Російські хакери можуть планувати атаки на антидопінгові агентства у відповідь на дискваліфікацію Росії із Зимових Олімпійських ігор.

Про це розповіли дослідники американської компанії з кібербезпеки ThreatConnect.

Вони повідомили, що помітили ранні ознаки активізації роботи хакерів з Росії. За словами дослідників, протягом минулого місяця невідомі зареєстрували три веб-домени, які імітують домени Всесвітнього антидопінгового агентства, Антидопінгового агентства США та Олімпійської ради Азії.

Представники американської компанії побачили у цих діях подібність до методів, які раніше використала російська хакерська група "Fancy Bear". Її учасників звинуватили в атаці на базу даних Всесвітньої антидопінгової агенції. Тоді хакери викрали та опублікували конфіденційну медичну інформацію американських олімпійських спортсменів.

У ThreatConnect заявили, що наразі немає доказів, що хакери збираються використовувати ці новостворені домени для протиправної діяльності. Однак домени можуть забезпечити основу для майбутніх атак, пояснили представники компанії.

Агентство Reuters відправило запит на коментар Міжнародному олімпійському комітету та посольству Росії у Вашингтоні. Однак їхні представники поки що не відреагували на запит.

Як відомо, 5 грудня 2017 року МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.

Марія Думанська, УП