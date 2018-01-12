Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ: Рух на кількох мостах буде обмежений у п'ятницю

П'ятниця, 12 січня 2018, 08:02

У п'ятницю у Києві обмежать рух транспорту на декількох мостах.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на "Київавтодор".

12 січня, рух транспорту Південним, Московським, і мостом через р. Десенка частково обмежать у зв’язку з ремонтними роботами. Зокрема, обмеження діятиме:

  • з 11:00 до 17:00 на Південному мостовому переході в напрямку руху з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе;
  • з 11:00 до 15:00 на Московському мосту та мосту через р. Десенка у напрямку руху до житлового масиву Троєщина;
  • з 15:00 до 19:00 на Московському мосту та мосту через р. Десенка у напрямку руху до ст. м. "Петрівка".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: