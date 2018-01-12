Київ: Рух на кількох мостах буде обмежений у п'ятницю
П'ятниця, 12 січня 2018, 08:02
У п'ятницю у Києві обмежать рух транспорту на декількох мостах.
Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на "Київавтодор".
12 січня, рух транспорту Південним, Московським, і мостом через р. Десенка частково обмежать у зв’язку з ремонтними роботами. Зокрема, обмеження діятиме:
- з 11:00 до 17:00 на Південному мостовому переході в напрямку руху з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе;
- з 11:00 до 15:00 на Московському мосту та мосту через р. Десенка у напрямку руху до житлового масиву Троєщина;
- з 15:00 до 19:00 на Московському мосту та мосту через р. Десенка у напрямку руху до ст. м. "Петрівка".
Українська правда