Київ: Рух на кількох мостах буде обмежений у п'ятницю

У п'ятницю у Києві обмежать рух транспорту на декількох мостах.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на "Київавтодор".

12 січня, рух транспорту Південним, Московським, і мостом через р. Десенка частково обмежать у зв’язку з ремонтними роботами. Зокрема, обмеження діятиме: