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Киев: Движение на трех мостах будет ограничено в пятницу

Пятница, 12 января 2018, 08:02

В пятницу в Киеве ограничат движение транспорта на трех мостах.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

12 января, движение транспорта по Южному, Московскому и мосту через р. Десенка частично ограничат в связи с ремонтными работами.

В частности, ограничение будет действовать:

  • с 11:00 до 17:00 на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе;
  • с 11:00 до 15:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения в сторону жилого массива Троещина;
  • с 15:00 до 19:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения в сторону ст. м. "Петровка".

Темы: Киев
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