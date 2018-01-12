Киев: Движение на трех мостах будет ограничено в пятницу
Пятница, 12 января 2018, 08:02
В пятницу в Киеве ограничат движение транспорта на трех мостах.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".
12 января, движение транспорта по Южному, Московскому и мосту через р. Десенка частично ограничат в связи с ремонтными работами.
В частности, ограничение будет действовать:
- с 11:00 до 17:00 на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. М. Бажана на Надднепрянское шоссе;
- с 11:00 до 15:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения в сторону жилого массива Троещина;
- с 15:00 до 19:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения в сторону ст. м. "Петровка".