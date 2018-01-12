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Богуслаєв розповів, як працює завод "Мотор Січі" на окупованій території

П'ятниця, 12 січня 2018, 08:36
Богуслаєв розповів, як працює завод Мотор Січі на окупованій території

Сніжнянський машинобудівний завод, що розташований на тимчасово непідконтрольній Україні території, і далі належить ПАТ Мотор Січ, хоча переданий під управління іноземній компанії.

Про це заявив Радіо Донбас.Реалії депутат, до 2013-го року голова правління ПАТ "Мотор Січ" і власник 14,99% акцій підприємства В’ячеслав Богуслаєв.

"Власність залишилася у нас. Це управління, це не власність. Ми передали завод в управління іншій компанії. Ми не можемо там працювати відповідно до законів України. Ми найняли компанію, яка управляє нашим заводом. Але завод перебуває у повному підпорядкуванні і під повним контролем підприємства "Мотор Січ", – сказав він.

При цьому  Богуслаєв не уточнив, у якій саме державі зареєстрована управляюча компанія.

"Продукцію ми купуємо, але не через "кордон" (лінію розмежування – ред.) – наш уряд нам забороняє розвиватися, тому будемо купувати продукцію Сніжнянського заводу в іншій країні", – пояснив він.

29 грудня публічне акціонерне товариство "Мотор Січ" на своєму сайті заявило про втрату з 20 грудня контролю над управлінням активами відокремленого підрозділу "Сніжнянський машинобудівний завод".

"Рада директорів Товариства звернулась до відповідних державних органів з повідомленням про тимчасову втрату контролю. Органами акціонерного товариства вживаються заходи з забезпечення збереження активів цього підприємства", – йдеться у заяві.

Профільною продукцією Сніжнянського машинобудівного заводу є лопатки і диски для газотурбінних двигунів, що використовуються у двигунах "Мотор Січі". Місто Сніжне, де розташований цей відокремлений підрозділ, після 2014 року опинилося на окупованій території.

15 березня минулого року Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
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