Богуслаев рассказал, как работает завод "Мотор Сичи" на оккупированной территории

Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно неподконтрольной Украины территории, и дальше принадлежит ПАО Мотор Сич, хотя передан под управление иностранной компании.

Об этом заявил Радио Донбас.Реалии депутат, до 2013-го года председатель правления ОАО "Мотор Сич" и владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев.

"Собственность осталась у нас. Это управление, это не собственность. Мы передали завод в управление другой компании. Мы не можем там работать в соответствии с законами Украины. Мы наняли компанию, которая управляет нашим заводом. Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем предприятия "Мотор Сич", - сказал он.

При этом Богуслаев не уточнил, в какой именно стране зарегистрирована управляющая компания.

"Продукцию мы покупаем, но не через "границу"(линию разграничения - ред.) - наше правительство нам запрещает развиваться, поэтому будем покупать продукцию Снежнянского завода в другой стране", - пояснил он.

29 декабря публичное акционерное общество "Мотор Сич" на своем сайте заявил о потере с 20 декабря контроля над управлением активами обособленного подразделения "Снежнянский машиностроительный завод".

"Совет директоров Общества обратилась в соответствующие государственные органы с сообщением о временной потере контроля. Органами акционерного общества принимаются меры по обеспечению сохранности активов этого предприятия ", - говорится в заявлении.

Профильной продукцией Снежнянского машиностроительного завода является лопатки и диски для газотурбинных двигателей, используемых в двигателях "Мотор Сичи". Город Снежное после 2014 года оказался на оккупированной территории.

15 марта прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.