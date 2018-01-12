Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Богуслаев рассказал, как работает завод "Мотор Сичи" на оккупированной территории

Пятница, 12 января 2018, 08:36
Богуслаев рассказал, как работает завод Мотор Сичи на оккупированной территории

Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно неподконтрольной Украины территории, и дальше принадлежит ПАО Мотор Сич, хотя передан под управление иностранной компании.

Об этом заявил Радио Донбас.Реалии депутат, до 2013-го года председатель правления ОАО "Мотор Сич" и владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев.

"Собственность осталась у нас. Это управление, это не собственность. Мы передали завод в управление другой компании. Мы не можем там работать в соответствии с законами Украины. Мы наняли компанию, которая управляет нашим заводом. Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем предприятия "Мотор Сич", - сказал он.

При этом Богуслаев не уточнил, в какой именно стране зарегистрирована управляющая компания.

"Продукцию мы покупаем, но не через "границу"(линию разграничения - ред.) - наше правительство нам запрещает развиваться, поэтому будем покупать продукцию Снежнянского завода в другой стране", - пояснил он.

29 декабря публичное акционерное общество "Мотор Сич" на своем сайте заявил о потере с 20 декабря контроля над управлением активами обособленного подразделения "Снежнянский машиностроительный завод".

"Совет директоров Общества обратилась в соответствующие государственные органы с сообщением о временной потере контроля. Органами акционерного общества принимаются меры по обеспечению сохранности активов этого предприятия ", - говорится в заявлении.

Профильной продукцией Снежнянского машиностроительного завода является лопатки и диски для газотурбинных двигателей, используемых в двигателях "Мотор Сичи". Город Снежное после 2014 года оказался на оккупированной территории.

15 марта прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: