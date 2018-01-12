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10 українських візових центрів відкриваються у восьми країнах

П'ятниця, 12 січня 2018, 10:48

15 січня розпочнуть роботу 10 українських візових центрів за кордоном, які надаватимуть послуги іноземцям з прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

"Реалізація цього новітнього для України проекту стала можливою завдяки спільним зусиллям МЗС та світового лідера у цій галузі компанії "VF Worldwide Holdings Ltd." з метою підвищення рівня консульського обслуговування відвідувачів нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Візові центри відкриваються в Анголі (м.Луанда), Єгипті (м.Каїр), Індії (м.Делі), Китаї (Пекін, Гуанчжоу та Шанхай), Лівані (м.Бейрут), Марокко (м.Рабат), Нігерії (м.Абуджа), Тунісі (м.Туніс) та функціонуватимуть у тісній взаємодії з закордонними дипломатичними установами України у цих державах.

Іноземці зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту).

На центри покладається лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України. 

"Українська правда" у Threads

Теми: міжнародні відносинивізи
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