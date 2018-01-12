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10 украинских визовых центров открываются в восьми странах

Пятница, 12 января 2018, 10:48

15 января начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

"Реализация этого нового для Украины проекта стала возможной благодаря совместным усилиям МИД и мирового лидера в этой области компании VF Worldwide Holdings Ltd. с целью повышения уровня консульского обслуживания посетителей нашего государства", - говорится в сообщении.

Визовые центры открываются в Анголе (г. Луанда), Египте (г. Каир), Индии (г. Дели), Китае (Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), Ливане (г. Бейрут), Марокко (г. Рабат), Нигерии (г. Абуджа), Тунисе (г. Тунис) и функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности).

На центры возлагается только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз осуществлять, как и раньше, консулы Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: международные отношениявизы
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