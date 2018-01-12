Луценко прокоментував справи проти Автомайдану. Його звинуватили в брехні

Генпрокурор Юрій Луценко запевняє, що акція протесту під його будинком жодним чином не пов'язана з кримінальними справами проти Автомайданівців.

Про це він заявив в коментарі виданню "Новое время".

"Жодного розслідування автопробігу або інших акцій протесту я ніколи собі не дозволю. Я прийшов з 2-х майданів і однією зі своїх функцій бачу забезпечення права на мирний протест ким завгодно: Саакашвілі, Гриценком, Тимошенко, ким завгодно. У мене під будинком був мирний протест, і я його взяв до уваги. Проте учасники цього протесту, приїхавши до мене, мали кілька місяців кримінальне провадження ", - сказав генпрокурор.

За його словами, "мова йде про Хаджинова і інших", які "в різний час в цьому році" закидали яйцями і нібито побили нардепа.

Луценко підкреслив, що "застосування насильства" в даному випадку було незаконним і аморальним.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чому активістам вручили підозри щодо епізоду з нардепом саме після акції біля його будинку, хоча нардепа закидали яйцями давно, Луценко заявив, що було два епізоди нападу на Барну.

"Його закидали влітку. Один епізод літній, один осінній. Тому якби це був літній, можливо, було б завершено раніше, але ще був осінній епізод. Ставте питання їм, чому вони приїхали до мене саме в той момент, коли вже точно знали про завершення слідства", - сказав він.

Генпрокурор зазначив, що це "дуже важлива прецедентна справа".

"Точно так само, як дуже важливо мирно і спокійно пікетувати будинок генпрокурора, точно так само важливо не допустити насильства над діючими парламентаріями. Для мене це дві очевидні істини. Тому вибачте, закиди в тому, що це розправа, смішні", - заявив Луценко.

Він також порівняв заяви активістів, які пов'язують оголошення про підозру з акцією протесту біля його будинку, з заявою міністра фінансів Олександра Данилюка, який закликав генпрокурора піти у відставку через затягування ГПУ розслідування п'яти справ щодо дій екс-керівників і власників Приватбанку.

"Це точно так само, як міністр фінансів Данилюк вимагає відставки генпрокурора, бо він не бажає платити податки. Вибачте, кожен хто виходить на певний фінал свого кримінального провадження, має спокусу звинуватити Луценка в політичних репресіях. Таке в нас життя", - заявив керівник ГПУ.

У відповідь на це звинувачення один з лідерів Автомайдану Олексій Гриценко на своїй сторінці Facebook заявив, що це брехня.

"Хоча кого здивуєш зараз брехнею генпрокурора. Активісти Автомайдану не мають ніякого відношення до побиття Барни в жовтні. По-чоловічому ви або вибачитеся публічно, або буде з часом дещо інше (не вважайте за загрозу)", - заявив Гриценко.

Як відомо, правоохоронці повідомили про підозру в побитті курячими яйцями народного депутата Олега Барни активістам "Автомайдану" Сергію Хаджинову, Олегу Пушаку та Богдану Мельнику.

Зокрема підозру оголошено за ч.2 ст.346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, легкі чи середні тілесні ушкодження). Це правопорушення карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.

Як заявив УП один з керівників "Автомайдану" Олексій Гриценко, за його інформацією, підозра лежала в поліції понад місяць. "А команда надійшла після того, як "Автомайдан" з'їздив до Луценка".