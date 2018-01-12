Луценко прокомментировал дела против Автомайдана. Его обвинили во лжи

Генпрокурор Юрий Луценко заверяет, что акция протеста под его домом никак не связана с уголовными делами против автомайдановцев.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Новое время".

"Никакого расследования автопробега или других акций протеста я никогда себе не допущу. Я пришел с 2-х майданов и одной из своих функций вижу обеспечение права на мирный протест кем угодно: Саакашвили, Гриценко, Тимошенко, кем угодно. У меня под домом был мирный протест, и я его принял во внимание. Однако участники этого протеста, приехав ко мне, имели несколько месяцев уголовное производство", - сказал генпрокурор.

По его словам, "речь идет о Хаджинове и других", которые "в разное время в этом году" забросали яйцами и якобы избили нардепа.

Луценко подчеркнул, что "применение насилия" в данном случае было незаконным и аморальным.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему активистам вручили подозрения по эпизоду с нардепом именно после акции возле его дома, хотя нардепа забросали яйцами давно, Луценко заявил, что было два эпизода нападения на Барну.

"Его забросали летом. Один эпизод летний, один осенний. Поэтому если бы это был летний, возможно, было бы завершено ранее, но еще был осенний эпизод. Задавайте вопросы им, почему они приехали ко мне именно в тот момент, когда уже точно знали о завершении следствия", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что это "очень важное прецедентное дело".

"Точно так же, как очень важно мирно и спокойно пикетировать дом генпрокурора, точно так же важно не допустить насилия над действующими парламентариями. Для меня это две очевидные истины. Поэтому извините, упреки в том, что это расправа, смешны", - заявил Луценко.

Он также сравнил заявления активистов, которые связывают объявления о подозрении с акцией протеста возле его дома, с заявлением министра финансов Александра Данилюка, который призвал генпрокурора уйти в отставку из-за затягивания Генпрокуратурой расследования пяти дел относительно действий бывших руководителей и владельцев ПриватБанка.

"Это точно так же, как министр финансов Данилюк требует отставки генпрокурора, потому что он не хочет платить налоги. Извините, каждый кто выходит на определенный финал своего уголовного производства, имеет соблазн обвинить Луценко в политических репрессиях. Такова у нас жизнь", - заявил руководитель ГПУ.

В ответ на это обвинение один из лидеров Автомайдана Алексей Гриценко на своей странице Facebook заявил, что это ложь.

"Хотя кого удивишь сейчас ложью генпрокурора. Активисты Автомайдана не имеют никакого отношения к избиению Барны в октябре. По-мужски вы или извинитесь публично, или будет со временем несколько иное (не сочтите за угрозу)", - заявил Гриценко.

Как известно, правоохранители сообщили о подозрении в избиении куриными яйцами народного депутата Олега Барны активистам "Автомайдана" Сергею Хаджинову, Олегу Пушаку и Богдану Мельнику.



В частности подозрение объявлено по ч.2 ст.346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, легкие или средние телесные повреждения). Это правонарушение карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



Как заявил УП один из руководителей "Автомайдана" Алексей Гриценко, по его информации, подозрение лежало в полиции больше месяца. "А команда поступила после того, как" Автомайдан "съездил к Луценко".