Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Міноборони повідомили про обставини загибелі військового в АТО

П'ятниця, 12 січня 2018, 12:58

Український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на міні під час проведення розмінування ділянки місцевості на Донецькому напрямку.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Проута.

"На жаль, вчора близько 12 години, під час проведення розмінування ділянки місцевості на Донецькому напрямку, внаслідок підриву на міні загинув український військовослужбовець", - сказав речник.

За його словами, ще двоє військовослужбовців під час проведення розмінування визначених ділянок місцевості отримали ураження внаслідок підривів на міні та невідомому вибуховому пристрої.

Крім того, ще двоє українських військових отримали поранення внаслідок обстрілів бойовиків поблизу н.п. Новозванівка та Піски.

"Стан здоров’я одного захисника — середньої важкості, трьох військовослужбовців — задовільний. Зараз їм надається вся необхідна медична допомога", - додав Проута.

Зазначається, що усі поранені військовослужбовці були доставлені до військових мобільних госпіталів.

Раніше повідомлялося, що минулої доби у зоні АТО загинув один військовий і четверо отримали поранення.

Україська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Міноборони
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: