У Міноборони повідомили про обставини загибелі військового в АТО

Український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на міні під час проведення розмінування ділянки місцевості на Донецькому напрямку.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Проута.

"На жаль, вчора близько 12 години, під час проведення розмінування ділянки місцевості на Донецькому напрямку, внаслідок підриву на міні загинув український військовослужбовець", - сказав речник.

За його словами, ще двоє військовослужбовців під час проведення розмінування визначених ділянок місцевості отримали ураження внаслідок підривів на міні та невідомому вибуховому пристрої.

Крім того, ще двоє українських військових отримали поранення внаслідок обстрілів бойовиків поблизу н.п. Новозванівка та Піски.

"Стан здоров’я одного захисника — середньої важкості, трьох військовослужбовців — задовільний. Зараз їм надається вся необхідна медична допомога", - додав Проута.

Зазначається, що усі поранені військовослужбовці були доставлені до військових мобільних госпіталів.

Раніше повідомлялося, що минулої доби у зоні АТО загинув один військовий і четверо отримали поранення.