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Окупант продовжує вбивати кримських татар, стан Дегерменджі критичний – МЗС

П'ятниця, 12 січня 2018, 20:09

Заарештований в Криму кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі не може перебувати в СІЗО через стан здоров'я.

Про це 12 січня у коментарі "Крим.Реалії" розповів адвокат обвинуваченого Едем Семедляєв.

Захисник назвав стан здоров'я свого підзахисного "критичним".

"Стан його здоров'я, звичайно, викликає побоювання. Це видно візуально і довідки підтверджують, що у нього критичний стан і що він не може утримуватися в СІЗО. Але ці довідки суд не врахував", – сказав Семедляєв.

У свою чергу Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити Дегерменджі.

Про це повідомила речник МЗС Мар'яна Беца в Twitter.

"Стан Дегерменджі критичний. Окупант продовжує тихо вбивати кримських татар. Висловлюємо протест РФ, вимагаємо звільнення", – написала вона.

У п'ятницю, 12 січня, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт фігурантів "справи Веджіє Кашка" на 2 місяці.

У Дегерменджі – хронічна астма, його стан погіршився в СІЗО. У залі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 6 грудня активісту викликали "швидку допомогу". У ніч на 14 грудня Дегерменджі потрапив у реанімацію.

20 грудня Аліє Дегерменджі повідомила, що її чоловіка перевели з реанімації і розмістили в коридорі відділення пульмонології, оскільки відділення переповнене. Пізніше Дегерменджі повернули в СІЗО.

У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар - Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі.

Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, жінка померла.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 24 листопада заарештував до 15 січня 2018 року затриманих кримськотатарських активістів.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариКримправа людиниРосія
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