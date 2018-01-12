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Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар – МИД

Пятница, 12 января 2018, 20:09

Арестованный в Крыму крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи не может находиться в СИЗО из-за состояния здоровья.

Об этом 12 января в комментарии "Крым.Реалии" рассказал адвокат обвиняемого Эдем Семедляев.

Защитник назвал состояние здоровья своего подзащитного "критическим".

"Состояние его здоровья, конечно, вызывает опасения. Это видно визуально и справки подтверждают, что у него критическое состояние и что он не может содержаться в СИЗО. Но эти справки суд не учел", – сказал Семедляев.

В свою очередь Министерство иностранных дел призвало Россию освободить Дегерменджи.

Об этом пишет спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала она.

В пятницу, 12 января, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" на 2 месяца.

У Дегерменджи – хроническая астма, его состояние ухудшилось в СИЗО. В зале подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 6 декабря активисту вызывали "скорую помощь". В ночь на 14 декабря Дегерменджи попал в реанимацию.

20 декабря Алие Дегерменджи сообщила, что ее супруга перевели из реанимации и разместили в коридоре отделения пульмонологии, так как отделение переполнено. Позднее Дегерменджи вернули в СИЗО.

В Симферополе 23 ноября 2017 года российские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи.

Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, женщина скончалась.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 24 ноября арестовал до 15 января 2018 года задержанных крымскотатарских активистов.

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Темы: крымские татарыКрымправа человекаРосcия
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