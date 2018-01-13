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Російські хакери намагалися зламати пошту Сенату США – AP

Субота, 13 січня 2018, 00:10
Російські хакери намагалися зламати пошту Сенату США – AP

Хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на звіт компанії кіберзахисту Trend Micro Inc.

"Ті ж хакери (Fancy Bear), які проникли у сервери Демократичної партії США, протягом останніх кількох місяців створили умови для здійснення шпигунської кампанії проти Сенату США", – заявили в Trend Micro Inc.

"Вони продовжують бути дуже активними – принаймні, у здійсненні підготовчої роботи – щоб знову мати вплив на громадську думку", – наголосив представник Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд.

За його словами, хакери шукають чутливу інформацію, яку можна "злити" у відкритий доступ.

У звіті компанії кіберзахисту Trend Micro Inc. оприлюднені результати підозрілих веб-сайтів, схожих на внутрішню базу електронної пошти Сенату США. За цифровими відбитками, які містилися в конструкції цих сайтів,  встановлено, що такі самі використовувалися виключно групою Fancy Bear.

Як відомо, дослідники американської компанії з кібербезпеки ThreatConnect розповіли, що російські хакери можуть планувати атаки на антидопінгові агентства у відповідь на дискваліфікацію Росії із Зимових Олімпійських ігор.

Раніше повідомлялось, що група Fancy Bear декілька років переслідувала близько 200 журналістів, видавців і блогерів, зокрема із США, України і Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: хакериРосіяСША
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