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Російські хакери декілька років переслідували 200 журналістів, зокрема з України

П'ятниця, 22 грудня 2017, 19:26
Російські хакери декілька років переслідували 200 журналістів, зокрема з України

Декілька років російські хакери переслідували близько 200 журналістів, видавців і блогерів, зокрема із США, України і Росії.

Про це повідомляє агентство АР у новому розслідуванні.

Група хакерів під назвою Fancy Bear намагалася зламати поштові акаунти Gmail представників ЗМІ. Ці атаки проводили із середини 2014 року і до теперішнього часу.

Журналісти виявилися третьою за чисельністю групою, яку атакували хакери після дипломатичного персоналу та представників Демократичної партії США.

Згідно з аналізом даних від компанії Secureworks, АР визначило, що серед представників медіа були близько 50 журналістів  з The New York Times, ще 50 були або закордонними кореспондентами в Москві, або російськими журналістами. Решта – відомі працівники ЗМІ в Україні, Молдові, балтійських країнах чи у Вашингтоні.

Зазначається, що хакери мали понад 30 цілей серед представників українських медіа. Серед них – журналісти видання Kyiv Post та співзасновник "Громадського телебачення" Наталія Гуменюк.

Як відомо, американські експерти у галузі кібербезпеки заявляють, що начебто пов'язана з Росією хакерська група Fancy Bears використала однаковий вірус для атаки на Демократичну партію США і на українських військових.

Марія Думанська, УП

Теми: РосіяхакеримедіаЗМІ
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