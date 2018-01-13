Заява про зміни у Facebook коштувала Цукербергу майже $3 мільярди

Статки засновника Facebook Марка Цукерберга зменшились на $2,9 млрд після його рішення змінити алгоритм наповнення стрічки соцмережі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після заяви про можливі зміни акції компанії впали на 3,9%.

За інформацією агентства, статки Цукерберга зменшились до $74,4 млрд.

Як відомо, раніше Цукерберг анонсував зміни у стрічці Facebook.

Він впевнений, що зміни будуть більш корисними для життя користувачів та функціонування самої соцмережі у довгостроковій перспективі.