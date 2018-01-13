Заява про зміни у Facebook коштувала Цукербергу майже $3 мільярди
Субота, 13 січня 2018, 05:23
Статки засновника Facebook Марка Цукерберга зменшились на $2,9 млрд після його рішення змінити алгоритм наповнення стрічки соцмережі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що після заяви про можливі зміни акції компанії впали на 3,9%.
За інформацією агентства, статки Цукерберга зменшились до $74,4 млрд.
Як відомо, раніше Цукерберг анонсував зміни у стрічці Facebook.
Він впевнений, що зміни будуть більш корисними для життя користувачів та функціонування самої соцмережі у довгостроковій перспективі.