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Заява про зміни у Facebook коштувала Цукербергу майже $3 мільярди

Субота, 13 січня 2018, 05:23
Заява про зміни у Facebook коштувала Цукербергу майже $3 мільярди
Статки засновника Facebook Марка Цукерберга зменшились на $2,9 млрд після його рішення змінити алгоритм наповнення стрічки соцмережі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після заяви про можливі зміни акції компанії впали на 3,9%.

За інформацією агентства, статки Цукерберга зменшились до $74,4 млрд.

Як відомо, раніше Цукерберг анонсував зміни у стрічці Facebook.

Він впевнений, що зміни будуть більш корисними для життя користувачів та функціонування самої соцмережі у довгостроковій перспективі.

Теми: facebookсоцмережі
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