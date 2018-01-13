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Литва заборонила в'їзд 49 громадянам РФ за "законом Магнітського"

Субота, 13 січня 2018, 08:20

Литва заборонила в'їзд 49 громадянам Росії за порушенняя прав людини і відмивання грошей.

Відповідний список затвердив міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас на базі так званого "закону Магнітського", який набрав чинності 1 січня 2018 року, пише Baltic News Service.

"Міністр підписав розпорядження, яке забороняє в'їзд 49 особам до Литви", - зазначила прес-секретар міністерства Кароліс Вайткявічюс.

За її словами, глава відомства доручив чиновникам Департаменту міграції опублікувати цей список.

Міністерство внутрішніх справ підготувало "список Магнітського" з 49 осіб після консультацій з іноземними партнерами, велику частину списку було складено до ухвалення закону у Сеймі.

Як відомо, Сейм Литви прийняв "закон Магнітського" у листопаді минулого року.

Закон, названий ім'ям Сергія Магнітського, у 2012 році ухвалили у США, застосувавши санкції проти російських посадовців, пов'язаних з порушеннями прав людини. США заборонили видавати їм візи і заморозили активи, у списку наразі - понад 40 прізвищ.

Українська правда

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Теми: РосіясанкціїЛитва
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